21 Ağustos 2023, Pazartesi
Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...
Bergüzar Korel'in son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni projesi için imajını tamamen değiştiren güzel oyuncu, yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi. Fotoğraflarını görenler, "Esra Erol sandım", "Esra Erol değil mi?" yorumları yapıldı. İşte sapsarı saçlarıyla Bergüzar Korel'in son hali...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 16:52
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