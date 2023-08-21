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Haberler Galeri Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Bergüzar Korel'in son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni projesi için imajını tamamen değiştiren güzel oyuncu, yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi. Fotoğraflarını görenler, "Esra Erol sandım", "Esra Erol değil mi?" yorumları yapıldı. İşte sapsarı saçlarıyla Bergüzar Korel'in son hali...

Giriş Tarihi: 21.08.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 16:52
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Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuğu oldu.

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Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, son olarak Bergüzar Korel'in paylaşımıyla gündeme geldi.

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Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi ve son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Korel, son halini yayınlayarak sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncu yeni imajıyla sıkı dostu Esra Erol'a benzetildi.

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Bergüzar Korel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Esra Erol’un kopyası...

Ünlü oyuncu için "Esra Erol sandım", "Esra Erol değil mi?", "Esra Korel, Bergüzar Erol..." yorumları yapıldı.