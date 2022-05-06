06 Mayıs 2022, Cuma
Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti
Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Paylaşımlarında sık sık çocuklarına da yer veren Korel, 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara oldukça sinirlendi. Bir video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiç birimize düşmez!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:04
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9