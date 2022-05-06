Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

"NEZAKETSİZ BİR DAVRANIŞ OLAMAZ"

Korel, "Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz!"