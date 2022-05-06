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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Paylaşımlarında sık sık çocuklarına da yer veren Korel, 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara oldukça sinirlendi. Bir video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiç birimize düşmez!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:04
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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

12 yıl önce evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çift, bu mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandırdı.

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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

Londra-İstanbul arasında yaşamaya başlayan çift, proje görüşmeleri için Türkiye'ye geldi.

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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, bugünkü paylaşımıyla dikkat çekti. Korel paylaşımında, çocuklarıyla ilgili sorulan sorulara ve yapılan yorumlara isyan etti.

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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

"NEZAKETSİZ BİR DAVRANIŞ OLAMAZ"

Korel, "Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz!"

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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti

"'Dar, ince bir kafası var, aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. E yani yıllardır kocam! Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm. Renkleri, alnının ortasındaki doğum lekesine kadar" dedi.