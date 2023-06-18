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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

2099 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2021 yılında üçüncü çocukları Leyla'yı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Eşi Halit Ergenç'in çocuklarıyla pozlarını peş peşe yayınladığı paylaşımına "Her biri o kadar şanslı ki" notunu ekledi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda ünlü çiftin minik kızları Leyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in çocuklarıyla yaptığı o paylaşım...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 16:20
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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılının evlendi. 2010 yılının Şubat ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan ünlü çift, mutlu evlilikleriyle sık sık gündem oldu.

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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu kez Bergüzar Korel'in Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla adlarından söz ettirdi.

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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

Korel, eşi Ergenç'in çocukları ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi:

"Sen hep evlatlarımızı omzunda taşıdın.

Hepsini baş tacı yaptın.

Her biri o kadar şanslı ki.

Çok şanslıyım, çok şanslıyız.

İyi ki varsın babamız."