Bergüzar Korel çocuklarını paylaştı! Minik Leyla sosyal medyayı salladı! “Çok şanslıyız”

2099 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2021 yılında üçüncü çocukları Leyla'yı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Eşi Halit Ergenç'in çocuklarıyla pozlarını peş peşe yayınladığı paylaşımına "Her biri o kadar şanslı ki" notunu ekledi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda ünlü çiftin minik kızları Leyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in çocuklarıyla yaptığı o paylaşım...