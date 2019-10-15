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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız son yıllara damga vuran çocuk oyunculardan biri olurken, yaşını öğrenenler şaşkına döndü. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüvenine katılan Beren Gökyıldız, performansıyla dikkat çekerken yaşı da gündeme oturdu. Beren Göky��ldız gerek sinema gerekse dizilerdeki oyunculuğu dikkat çekti. Sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Beren Gökyıldız'ın yaşı olay oldu. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız dahil ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:14
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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden olan Beren Gökyıldız, yaşıyla gündeme geldi. Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Beren Gökyıldız kaç yaşında?

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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971