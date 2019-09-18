Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız dizi ve filmlerin aranan çocuk oyuncuları arasına girdi. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüveninde son dönemin yıldızlarından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın gerçek yaşı herkesi şaşkına çevirdi. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında?