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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız dizi ve filmlerin aranan çocuk oyuncuları arasına girdi. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüveninde son dönemin yıldızlarından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın gerçek yaşı herkesi şaşkına çevirdi. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 12:21
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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız dizi ve filmlerin aranan çocuk oyuncuları arasına girdi. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüveninde son dönemin yıldızlarından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın gerçek yaşı herkesi şaşkına çevirdi.

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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Beren Gökyıldız gerçek yaşıyla dikkat çekti! Beren Gökyıldız kaç yaşında?

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971