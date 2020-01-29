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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

Çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden olan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Beren Gökyıldız İzleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 16:17
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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

Yeşilçam'dan günümüze gelen çocuk oyuncu serüveninde son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi de Beren Gökyıldız oldu. Film ve dizilerdeki performansıyla alkış alan Beren Gökyıldız yaşıyla merak konusu oldu.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

Peki izleyicinin gündeme taşıdığı Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! İşte Beren Gökyıldız'ın gerçeği

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963