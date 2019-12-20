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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...

Beren Gökyıldızın yaşını öğrenen sevenleri şaşkına döndü. Çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden olan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Beren Gökyıldız İzleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:06
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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...
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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...

Yeşilçam'dan günümüze gelen çocuk oyuncu serüveninde son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi de Beren Gökyıldız oldu. Film ve dizilerdeki performansıyla alkış alan Beren Gökyıldız yaşıyla merak konusu oldu.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...

Peki izleyicinin gündeme taşıdığı Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıkt! Beren Gökyıldız...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949