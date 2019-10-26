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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

Nazan Öncel'in eşi iş insanı Akşit Togay iki yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Togay'ın Amerika'da yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını alabilmek için üvey annesi Nazan Öncel'e dava açmıştı. Bilirkişi raporu ise Akşit Togay'ın 1 milyon 50 bin lira vergi ve SGK borcu olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:29
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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Akşit Togay'ın oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel'e hem tereke hem de Kemerburgaz'daki villayla ilgili haksız işgal tazminatı davası açmıştı.

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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

Mirastan payına düşenin verilmesini isteyen Berdan Togay, mahkemeye sunduğu dilekçede müzik şirketi ile boya sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketi bulunan babasından geriye Kemerburgaz'da villa, Şile'de yazlık ve bir araç kaldığını ifade etmişti.

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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

'NAZAN ÖNCEL'DEN ALINARAK BERDAN TOGAY'A VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Avukatı "Berdan Togay'ın mirastan düşen payını alabilmesi için şirketlerdeki mal varlığının, özel kıymetli eşyalarının ve banka hesaplarının terekeye dahil edilmesini istiyoruz. Davalının Kemerburgaz'da oturduğu villanın altında şirkete ait müzik aletlerinin olduğu stüdyoda da keşif yapılsın. Villanın kira getirisi aylık 6 bin dolardır. Berdan Togay'ın payına 2 bin 250 dolar düşmektedir. Hissesine karşılık gelen kira ve ecrimisilin, Nazan Öncel'den alınarak Berdan Togay'a verilmesini istiyoruz" demişti.

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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

HİSSEDAR DURUMU SORGULANACAK

Mahkemenin talebi üzerine dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Hazırlanan raporda, Akşit Togay'ın 3 Mart 2018'e kadar 1 milyon 49 bin lira vergi ve SGK borcu olduğu açıklandı. Ayrıca "Akşit Togay'ın eşi Nazan Öncel Togay'la ortak hesabında 250 dolar ve 2 bin 300 Euro, başka banka hesaplarında ise yaklaşık 5 bin lira nakit parası olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.

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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen salı görülen duruşmada, davacı Berdan Togay'ın avukatı talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.