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Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı
Nazan Öncel'in eşi iş insanı Akşit Togay iki yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Togay'ın Amerika'da yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını alabilmek için üvey annesi Nazan Öncel'e dava açmıştı. Bilirkişi raporu ise Akşit Togay'ın 1 milyon 50 bin lira vergi ve SGK borcu olduğunu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 26.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:29
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