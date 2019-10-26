Berdan Togay’ın Nazan Öncel’e açtığı miras davasından borç çıktı

HİSSEDAR DURUMU SORGULANACAK

Mahkemenin talebi üzerine dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Hazırlanan raporda, Akşit Togay'ın 3 Mart 2018'e kadar 1 milyon 49 bin lira vergi ve SGK borcu olduğu açıklandı. Ayrıca "Akşit Togay'ın eşi Nazan Öncel Togay'la ortak hesabında 250 dolar ve 2 bin 300 Euro, başka banka hesaplarında ise yaklaşık 5 bin lira nakit parası olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.

