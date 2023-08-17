Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatında yaşadığı gelişmelerle adından söz ettiren Mardini, şimdi de süper lüks eviyle gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı evi dekore eden ünlü türkücü, konser salonu dahi yaptırdı. İşte Berdan Mardini'nin muhteşem villası...