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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatında yaşadığı gelişmelerle adından söz ettiren Mardini, şimdi de süper lüks eviyle gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı evi dekore eden ünlü türkücü, konser salonu dahi yaptırdı. İşte Berdan Mardini'nin muhteşem villası...

Giriş Tarihi: 17.08.2023 09:41
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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

Özel hayatında yaşadığı değişimlerle adından söz ettiren Berdan Mardini, şimdi de süper lüks eviyle gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

Evrim Akın'ın programına konuk olan Berdan Mardini, evinin kapılarını açtı.

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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

Sekiz yıl önce aldığı evi kendi dekore eden türkücü, villanın altında konser salonu bile yaptırdı. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

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Berdan Mardini’nin süper lüks evi hayran bıraktı! Konser salonu bile var

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor.