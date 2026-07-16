Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu"
56 yaşındaki oyuncu Bennu Yıldırımlar, ilkokul yıllarında çekilen siyah-beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. "3. sınıftan Bennu" notuyla yayınladığı nostaljik kare, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
13 Eylül 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 29 Aralık 2010'da 174. bölümüyle final yapan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ise kariyerinde birçok farklı projede rol almasına rağmen, izleyicilerin hafızasında en çok bu karakterle yer edindi.
Başarılı oyuncu, bu kez sosyal medyada "Geçmişe dönüş perşembesi" anlamına gelen TBT (Throwback Thursday) akımına katıldı.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Uzun bir aradan sonra geçmişe uzanan bir kare paylaşan Bennu Yıldırımlar, ilkokul yıllarında çekilen siyah-beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede ilgi gören paylaşımda, takipçileri oyuncunun yıllar geçmesine rağmen değişmeyen bakışlarına dikkat çekti.
"3. SINIFTAKİ BENNU"
Uzun süredir nostaljik bir paylaşım yapmadığını belirten Bennu Yıldırımlar, fotoğrafına şu notu düştü:
"Uzun bir aradan sonra #tbt paylaşımı yapayım dedim… O zamanki ismi Göztepe Pansiyonlu İlkokulu , şimdiki ismi Göztepe İlkokulu… GPİ… 3. sınıftaki Bennu"
Bennu Yıldırımlar kimdir? İşte kariyeri ve özel hayatı
22 Kasım 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, eğitim hayatına Erenköy Kız Lisesi'nde başladı ve 1986 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında tamamlayan oyuncu, eğitimini İngiltere'deki Westminster Adult Education Institute'te aldığı drama eğitimiyle geliştirdi.
1988 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan Yıldırımlar, hem sahnede hem de ekranlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettirdi.