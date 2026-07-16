2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret Tekin rolü, kariyerinin en unutulmaz performanslarından biri oldu. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Nermin, Kadın dizisinde ise Hatice Sarıkadı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

SANAT DOLU BİR AİLE

Bennu Yıldırımlar, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile evlidir. Çiftin kızları Ada Yarar da anne ve babasının izinden giderek oyunculuk ve sanat eğitimi aldı.

Hem tiyatro hem de ekran projelerinde üretmeye devam eden Bennu Yıldırımlar, Türk televizyon ve tiyatrosunun öne çıkan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.