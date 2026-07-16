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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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56 yaşındaki oyuncu Bennu Yıldırımlar, ilkokul yıllarında çekilen siyah-beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. "3. sınıftan Bennu" notuyla yayınladığı nostaljik kare, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 1

13 Eylül 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 29 Aralık 2010'da 174. bölümüyle final yapan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ise kariyerinde birçok farklı projede rol almasına rağmen, izleyicilerin hafızasında en çok bu karakterle yer edindi.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 2

Başarılı oyuncu, bu kez sosyal medyada "Geçmişe dönüş perşembesi" anlamına gelen TBT (Throwback Thursday) akımına katıldı.

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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 3

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Uzun bir aradan sonra geçmişe uzanan bir kare paylaşan Bennu Yıldırımlar, ilkokul yıllarında çekilen siyah-beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede ilgi gören paylaşımda, takipçileri oyuncunun yıllar geçmesine rağmen değişmeyen bakışlarına dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 4

"3. SINIFTAKİ BENNU"

Uzun süredir nostaljik bir paylaşım yapmadığını belirten Bennu Yıldırımlar, fotoğrafına şu notu düştü:

"Uzun bir aradan sonra #tbt paylaşımı yapayım dedim… O zamanki ismi Göztepe Pansiyonlu İlkokulu , şimdiki ismi Göztepe İlkokulu… GPİ… 3. sınıftaki Bennu"

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 5

Bennu Yıldırımlar kimdir? İşte kariyeri ve özel hayatı

22 Kasım 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, eğitim hayatına Erenköy Kız Lisesi'nde başladı ve 1986 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında tamamlayan oyuncu, eğitimini İngiltere'deki Westminster Adult Education Institute'te aldığı drama eğitimiyle geliştirdi.

1988 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan Yıldırımlar, hem sahnede hem de ekranlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettirdi.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 6

UNUTULMAZ ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Bennu Yıldırımlar, televizyon kariyerinde birçok sevilen karaktere hayat verdi. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 7

2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret Tekin rolü, kariyerinin en unutulmaz performanslarından biri oldu. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Nermin, Kadın dizisinde ise Hatice Sarıkadı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyuncu, sinema kariyerinde de önemli yapımlarda yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde Asuman karakterini canlandırdı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'dan çocukluk paylaşımı: "3. sınıftan Bennu" 8

SANAT DOLU BİR AİLE

Bennu Yıldırımlar, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile evlidir. Çiftin kızları Ada Yarar da anne ve babasının izinden giderek oyunculuk ve sanat eğitimi aldı.

Hem tiyatro hem de ekran projelerinde üretmeye devam eden Bennu Yıldırımlar, Türk televizyon ve tiyatrosunun öne çıkan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

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