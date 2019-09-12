Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolleri paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadıkları iddia edildi. Bu haberlerin çıkmasıyla birlikte ikilinin özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı.