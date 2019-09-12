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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolleri paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadıkları iddia edildi. Bu haberlerin çıkmasıyla birlikte ikilinin özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 14:20
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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

Benim Tatlı Yalanım ile adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, şimdi de Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

Aslı Bekiroğlu diziyle başlamadan bir süre önce 3 yıldır birlikte olduğu Bartu Ürkmez'le ilişkilerine son vermişti. Ayrılığın ardından Benim Tatlı Yalanım dizisinde partner olan Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun birbirlerine aşık oldukları duyuruldu.

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın birlikte verdikleri pozlar da sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin özel hayatı hakkına araştırma yapan izleyicileri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı. Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını takip sevenleri Aslı Bekiroğlu'nun Can koçkan ile ilişkisi olduğunu fark etti.

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı

İşte Aslı Bekiroğlu ve erkek arkadaşının sosyal medyada yer alan fotoğrafları...

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Gerçek çok farklı çıktı