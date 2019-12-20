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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız magazin dünyasının gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı sinsi ve kötü karakterin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı. Güzel oyuncunun eski halini görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:42
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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı

Benim Tatlı Yalanım'da Nejat'a aşık Hande Eymen karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız son günlerde değişimi ile özellikle sosyal medyanın gündeminde. Çünkü Sarıyıldız aslında bir estetik harikası.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Hatun karakteri ile tanınan Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz, eski hali olay oldu.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı

Dudaklarını dolgunlaştıran, burnunu kaldıran ve yanaklarına dolgu yaptıran Gonca Sarıyıldız'ın eski halini görenler meğer estetik harikasıymış demekten kendini alamadı. İşte Sarıyıldız ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarıyla yaşadığı şaşırtıcı değişim…

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı

Ebru Gündeş

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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı