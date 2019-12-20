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Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali şok etti! Görenler tanıyamadı
Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız magazin dünyasının gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı sinsi ve kötü karakterin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı. Güzel oyuncunun eski halini görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:42
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