Benim Tatlı Yalanım’ın başrolleri Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu aşk mı yaşıyor?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aralarındaki uyum dizinin önüne geçti. İzleyici tarafından birbirine yakıştırılan ikilinin aşk yaşadıkları iddia edildi. Bu haberlerin çıkmasıyla birlikte ikilinin özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı.