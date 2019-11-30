Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Benim Tatlı Yalanım'da Aylin karakterine hayat veren Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemi ne oturdu. Benim Tatlı Yalanım dizisiyle ekranlara dönen Ege Kökenli sevenlerini heyecanlandırırken ekran başındaki birçok izleyicinin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Ege Kökenli hakkında en çok araştırılan konu ise sevgilisi oldu. İşte Ege Kökenli'nin uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi...