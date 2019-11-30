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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Benim Tatlı Yalanım'da Aylin karakterine hayat veren Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemi ne oturdu. Benim Tatlı Yalanım dizisiyle ekranlara dönen Ege Kökenli sevenlerini heyecanlandırırken ekran başındaki birçok izleyicinin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Ege Kökenli hakkında en çok araştırılan konu ise sevgilisi oldu. İşte Ege Kökenli'nin uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 15:34
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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Aylin karakterine hayat veren Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Ege Kökenli'nin sevgilisi merak konusu oldu.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin eşleri ve sevgilileri…

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.