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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

Sevilen dizi Benim Tatlı Yalanım'a Aylin karakteriyle dahil olan Ege Kökenli tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ekranlara ara veren Ege Kökenli'nin yeni bir dizide rol alması tüm sevenlerini heyecanlandırırken ekran başındaki birçok seyircinin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Kökenli hakkında en çok araştırılan konusu ise yaşı oldu. Peki Ege Kökenli kaç yaşında? İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin yaşları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:32
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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

Sevilen dizi Benim Tatlı Yalanım'a Aylin karakteriyle dahil olan Ege Kökenli tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekran başındaki birçok seyircinin araştırdığı isimler arasında yer alan Ege Kökenli hakkında en çok araştırılan konusu ise yaşı oldu. Peki Ege Kökenli kaç yaşında? İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

BÜŞRA DEVELİ

25 AĞUSTOS 1993

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)