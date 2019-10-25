Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli kaç yaşında? Ege Kökenli yaşıyla merak konusu oldu

Sevilen dizi Benim Tatlı Yalanım'a Aylin karakteriyle dahil olan Ege Kökenli tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ekranlara ara veren Ege Kökenli'nin yeni bir dizide rol alması tüm sevenlerini heyecanlandırırken ekran başındaki birçok seyircinin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Kökenli hakkında en çok araştırılan konusu ise yaşı oldu. Peki Ege Kökenli kaç yaşında? İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin yaşları...