Benim Tatlı Yalanım’ın Aylin’i Ege Kökenli hakkında dikkat çeken detay!

Ekranların sevilen dizilerinden olan Benim Tatlı Yalanım'a Aylin karakteri olarak dahil olan Ege Kökenli tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süredir ara veren Ege Kökenli'nin yeni bir dizide rol alması tüm sevenlerini heyecanlandırırken ekran başındaki birçok seyircinin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Kökenli hakkında en çok araştırılan konusu ise boyu oldu. İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin boyları…