"Benim çocukluğum" demişti! Alperen Duymaz'ın öğretmen eşiyle aşk hikâyesi

Doğanın Kanunu dizisinde Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alperen Duymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile evlenen oyuncu, oğlu Gün ile gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürüyor. İşte Alperen Duymaz'ın örnek gösterilen evliliğinin perde arkası.

"Doğanın Kanunu"nda "Yaman" karakterini canlandıran Alperen Duymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da gündemde yer alıyor. Daha önce Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz ve EGO gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz, çiftin "Gün Han" adını verdikleri bir oğulları bulunuyor. Sosyal medyada aile hayatını ön planda tutmayan oyuncu, daha önce Hello dergisine verdiği röportajda eşiyle tanışma hikâyesini samimi sözlerle anlatmıştı.

"BENİM ÇOCUKLUĞUM KÜBRA" Duymaz, Kübra Kelkit ile lise son sınıfta tanıştıklarını belirterek, ilişkilerinin yıllara yayılan özel bir hikâyesi olduğunu söylemişti. "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım."

"OĞLUM VE EŞİM HAYATIMIN KENDİSİ" Baba olduktan sonra hayatında yaşanan değişimi de anlatan Alperen Duymaz, oğlu Gün'ün dünyaya gelmesiyle hissettiklerini şu sözlerle ifade etmişti: "Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra'nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar."

Başarılı oyuncu, açıklamalarıyla hem eşine duyduğu sevgiyi hem de babalığın hayatındaki yerini gözler önüne sererken, aile yaşantısını göz önünde yaşamamaya devam ediyor.