Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin'de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.