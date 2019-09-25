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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

Benim Adım Melek dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunu merak eden dizi severler Benim Adım Melek oyuncuları kimdir sorusuna yanıt arıyor. Benim Adım Melek konusu nedir? Üç çocuğuyla birlikte baba ocağına dönen genç bir kadının dramının anlatılacağı dizi Çarşamba akşamları yayınlanacak. İşte, Benim Adım Melek oyuncuları ve konusu hakkında tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.09.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 18:58
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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek konusu nedir? Televizyon macerasına bu hafta başlayan yerli dizi Benim Adım Melek, duygusal bir anne çocuk hikayesini konu ediniyor. Üç çocuğuyla birlikte hayatını yeni baştan inşa etmeye çalışan Melek'in hikayesinin anlatıldığı dizi Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Peki, Benim Adım Melek oyuncuları kimdir?

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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin'de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.

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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMDİR?

NEHİR ERDOĞAN

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu.

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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

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Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?

Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.