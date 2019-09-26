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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Benim Adım Melek dizisi ilk bölümü ile seyiricinin dikkatini çekti. TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek'in yıldızı Kutsi izleyici tarafından konuşulan isim oldu.Dizinin ilk bölümünün sona ermesiyle sevenleri Kutsi'nin özel hayatını merak etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa ile nikah masasına oturmak istediklerini söylemişti.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:31
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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Benim Adım Melek dizisi ilk bölümü ile seyiricinin dikkatini çekti. TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek'in yıldızı Kutsi izleyici tarafından konuşulan isim oldu.Dizinin ilk bölümünün sona ermesiyle sevenleri Kutsi'nin özel hayatını merak etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa ile nikah masasına oturmak istediklerini söylemişti.

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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Kutsi, "Nikah masasına oturmayı tabii ki istiyoruz" derken, Kutsi'nin kızlarıyla iyi anlaştığını ve çok sevdiğini belirten Çıpa ise, erkek çocuk istediğini dile getirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Kutsi'nin gerçek adı herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın konuştuğu isim olan Kutsi'nin gerçek adı merek konudu oldu. İşte ünlülerin gerçek isimleri.

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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Bülent İnal - Şanlıurfa