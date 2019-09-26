Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Kutsi hakkındaki gerçek dikkat çekti

Benim Adım Melek dizisi ilk bölümü ile seyiricinin dikkatini çekti. TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek'in yıldızı Kutsi izleyici tarafından konuşulan isim oldu.Dizinin ilk bölümünün sona ermesiyle sevenleri Kutsi'nin özel hayatını merak etti. Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa ile nikah masasına oturmak istediklerini söylemişti.