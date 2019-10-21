Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

Ben Fero kimdir? Ünlü rapçi Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Ben Fero gerçek ismi rap müzik dinleyici tarafından araştırılıyor. Almanya'da dünyaya gelen genç rapçi son günlerin popüler isimlerinden birisi oldu. Yaptığı şarkılarla Youtube trendlerini alt üst eden Ben Fero şimdi de verdiği asker selamıyla gündeme geldi. Ben Fero yaptığı Kimlerdensin şarkısıyla patlama yapmış ardından Demet Akalın'la çektiği klip izlenme rekorları kırmıştı. İşte, Ben Fero kimdir sorusunun yanıtı!