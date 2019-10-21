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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?
Rap müziğinin sevilen ismi Ben Fero kimdir? Rapçi Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaptığı parçalarla son aylarda trendlerde yer alan Ben Fero hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Ünlü isim son olarak bir konserde verdiği asker selamıyla gündeme geldi. Peki, Ben Fero gerçek ismi nedir? Almanya'da dünyaya gelen genç rapçi Kimlerdensin, Biladerim İçin gibi parçalarla büyük sükse yaptı. İşte, ünlü rapçi Ben Fero hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 21.10.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 18:20
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