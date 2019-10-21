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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

Rap müziğinin sevilen ismi Ben Fero kimdir? Rapçi Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaptığı parçalarla son aylarda trendlerde yer alan Ben Fero hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Ünlü isim son olarak bir konserde verdiği asker selamıyla gündeme geldi. Peki, Ben Fero gerçek ismi nedir? Almanya'da dünyaya gelen genç rapçi Kimlerdensin, Biladerim İçin gibi parçalarla büyük sükse yaptı. İşte, ünlü rapçi Ben Fero hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 18:20
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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

Ben Fero kimdir? Ünlü rapçi Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Ben Fero gerçek ismi rap müzik dinleyici tarafından araştırılıyor. Almanya'da dünyaya gelen genç rapçi son günlerin popüler isimlerinden birisi oldu. Yaptığı şarkılarla Youtube trendlerini alt üst eden Ben Fero şimdi de verdiği asker selamıyla gündeme geldi. Ben Fero yaptığı Kimlerdensin şarkısıyla patlama yapmış ardından Demet Akalın'la çektiği klip izlenme rekorları kırmıştı. İşte, Ben Fero kimdir sorusunun yanıtı!

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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

BEN FERO KİMDİR?

Ferhat Yılmaz, bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Bonn şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Trabzon'ludur.

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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

Lise eğitiminin ardından 2005-2010 yılları arasında Üniversite eğitimini tamamlayan sanatçı, askerlik görevini Kıbrıs'ta tamamladı.

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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı.

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Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?

2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.