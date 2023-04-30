30 Nisan 2023, Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca Dizi TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bugüne kadar hep zorlu rollerde yer aldığını ve 24 saat çalışan bir oyuncu olduğunu belirten Kaynarca, "Maalesef dayalı döşeli köşklerde, yalılarda, bir eli yağda bir eli balda yaşayan bir adamı oynamadım" dedi. Senaristlere bir de çağrıda bulundu. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:09
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