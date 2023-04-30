Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

Reyting almayan hafızalarda kalan işlerimiz de var. Sokakta sorsanız bir bir söylerler. Benim için önemli olan ikincisidir. Keşke ikisini bir yapabilsek, amacımız da o zaten. Bana kalırsa bunları yapmanın tek yolu da çalışmak, başka da bir yolu olduğunu bilmiyorum. Sadece çalışmak, emek vermek, özen göstermek, dikkat etmek, konsantre olmak bunların hepsi olmazsa olmazımız.