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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca Dizi TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bugüne kadar hep zorlu rollerde yer aldığını ve 24 saat çalışan bir oyuncu olduğunu belirten Kaynarca, "Maalesef dayalı döşeli köşklerde, yalılarda, bir eli yağda bir eli balda yaşayan bir adamı oynamadım" dedi. Senaristlere bir de çağrıda bulundu. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:09
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

Atv'nin 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcılarından olan Oktay Kaynarca Dizi Tv programına kariyeri, dizi ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

Kariyeri boyunca önceliğinin insan odaklı işler olduğunu söyleyen usta oyuncu, "İşimizin temeli budur. Ama reyting almayan hafızalarda kalan işler de var. Sokakta sorsanız söylerler" dedi.

İşte Oktay Kaynarca'nın dikkat çeken açıklamaları;

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

ÖNEMLİ OLAN HAFIZALARADA KALMAK

Önemli olan reytinglerde üst sıralarda kalmak değil hafızalarda kalmaktır. Reytinglerde üst sıralarda kalıp hafızalarda kalmayan o kadar çok iş hatırlıyorum ki. Yani profesyonel olarak hatırlıyorum gerçekten çok iş var sürekli reyting alıp hatırlanamayan. Önemli olan reyting değil kalıcı bir şeyler yapmak, insanlara dokunabilmek, seyreden insanların hafızalarında kalarak onları bu doğrultuda motive edecek şeyler yapmak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

Reyting almayan hafızalarda kalan işlerimiz de var. Sokakta sorsanız bir bir söylerler. Benim için önemli olan ikincisidir. Keşke ikisini bir yapabilsek, amacımız da o zaten. Bana kalırsa bunları yapmanın tek yolu da çalışmak, başka da bir yolu olduğunu bilmiyorum. Sadece çalışmak, emek vermek, özen göstermek, dikkat etmek, konsantre olmak bunların hepsi olmazsa olmazımız.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan senaristlere çağdı: Hayatım boyunca oynamadım…

SENARİSTLERE BİR ÇAĞRIM VAR

Keşke bir eli yağda bir eli balda yazılan rolleri oynayabilsem. Hayatım boyunca oynamadım, hayatım boyunca 24 saatler çalışan, 36 saatler çalışan oyuncu oldum. Maalesef içi böyle dayalı döşeli, köşklerde, yalılarda bir eli yağda, bir eli balda pirüpak yaşayan bir adam neredeyse oynamadım sayılır. Öyle bir role hiçbir zaman ulaşamadım.