Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Jean Luc karakteriye ekranda fırtınalar estiren Burak Çelik başarılı oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından özel hayatıyla da yakın takibe alınan Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...