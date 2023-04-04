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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Jean Luc karakteriye ekranda fırtınalar estiren Burak Çelik başarılı oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından özel hayatıyla da yakın takibe alınan Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 15:16
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ekranın aranan isimlerinden bir olan ve oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in eski sevgilisi görenleri şaşırttı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Burak Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldıız Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

BERİL POZAM - UĞUR UZUNELPINAR DENİZ - YİĞİT KİRAZCI