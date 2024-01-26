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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Onbeşli'si İsmail Demirci'nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral'ın aynısı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Onbeşli'si İsmail Demirci'nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral'ın aynısı...

Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın başrolünü üstlendiği, "Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cengiz Onbeşli, karakterine hayat veren İsmail Demirci, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyuncu Hande Soral ile mutlu bir evliliği olan Demirci'nin minik Ali, teyzesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte ünlü çiftin minik oğlu...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:56
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral’ın aynısı...

"Ateş Kuşları" dizisinin başarılı oyuncusu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi. Mutlu bir evlilik süren çift, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin oğulları Ali'nin teyzesine benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral’ın aynısı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen yepyeni dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral’ın aynısı...

Başrolünde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezonuna Cengiz Onbeşli rolüyle dahil olan İsmail Demirci'nin oğlu sosyal medyda ilgi odağı oldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral’ın aynısı...

Ünlü çiftin minik oğlu Ali, teyzesi Bensu Soral'a benzetildi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral’ın aynısı...

İşte İsmail Demirci başta olmak üzere ünlülerin çocukları...