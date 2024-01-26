Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Onbeşli'si İsmail Demirci'nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Resmen Bensu Soral'ın aynısı...

Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın başrolünü üstlendiği, "Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cengiz Onbeşli, karakterine hayat veren İsmail Demirci, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Oyuncu Hande Soral ile mutlu bir evliliği olan Demirci'nin minik Ali, teyzesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte ünlü çiftin minik oğlu...