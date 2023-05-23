Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Aslı Melisa Uzun izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizide canlandırdığı Melike karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Uzun özel hayatıyla merak konusu oldu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...