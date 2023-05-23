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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Aslı Melisa Uzun izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizide canlandırdığı Melike karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Uzun özel hayatıyla merak konusu oldu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 16:53
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Elif'i Aslı Melisa Uzun dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan Uzun oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Özel hayatıyla araştırma konusu olan Uzun'un eski aşkını gören şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

MERT RAMAZAN DEMİR - SERRA ARITÜRK

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

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