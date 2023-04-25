Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Melike'si Aslı Melisa Uzun gündeme oturdu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan Uzun oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...