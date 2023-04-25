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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Melike'si Aslı Melisa Uzun gündeme oturdu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan Uzun oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:41
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Elif'i Aslı Melisa Uzun dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan Uzun oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Özel hayatıyla araştırma konusu olan Uzun'un eski aşkını gören şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

PINAR DENİZ - YİĞİT KİRAZCIKAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3 yıl aşk yaşamışlar

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU