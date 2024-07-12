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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı...

ATV'nin final yapan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da başrol oynayan Ebru Özkan, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Özkan, dizide Leyla karakterine hayat veriyordu. Ebru Özkan'ın kiminle evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. Güzel oyuncunun 8 yıllık eşi Kurtar Vadisi'nin yıldızı çıktı. İşte o isim...

Giriş: 12.07.2024 09:21
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

"Ben Bu Cihana Sığamazam" dizisinde Leyla karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebru Özkan'nın eşini görenler şaşırdı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Dizinin final yapmasının ardından Özkan, sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabında 345 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgi odağı oluyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

2016 yılında dünya evine girdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle birlikte pozlarını sıkça paylaşıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Özkan'ın eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi ses getiren yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, son olarak, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde oynadı. Öte yandani Ertan Saban, ilk eşi İnci Saban'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...