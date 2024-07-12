Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sıydı! Ebru Özkan bakın kiminle evliymiş! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı...

ATV'nin final yapan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da başrol oynayan Ebru Özkan, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Özkan, dizide Leyla karakterine hayat veriyordu. Ebru Özkan'ın kiminle evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. Güzel oyuncunun 8 yıllık eşi Kurtar Vadisi'nin yıldızı çıktı. İşte o isim...