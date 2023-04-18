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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 13:55
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan güzelliği ve oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özkan'ın özel hayatı yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun meslektaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR