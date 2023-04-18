18 Nisan 2023, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 13:55
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