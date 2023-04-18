Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...