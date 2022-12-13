Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Usta oyuncu izleyicileri ekran başına kilitlerken özel hayatı da yakın takibe alındı. Gözlerde uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Işıl Yücesoy'un kızı...