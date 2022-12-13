13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Usta oyuncu izleyicileri ekran başına kilitlerken özel hayatı da yakın takibe alındı. Gözlerde uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Işıl Yücesoy'un kızı...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:36
  • 1
  • 132
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın usta oyuncusu Işıl Yücesoy izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yücesoy'un gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 132
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Işıl Yücesoy'un kızı...

  • 3
  • 132
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY'IN KIZI JAN ASYA

  • 4
  • 132
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
  • 5
  • 132
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülendam’ı Işıl Yücesoy’un gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA