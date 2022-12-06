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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil'in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil'in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

atv'nin yoğun ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda izleyiciyi güzelliğiyle hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı da merak edilip araştırılan konular arasında. Pelin Akil'in eşini meğer hepimiz tanıyormuşuz! O da oyuncu çıktı. İşte Pelin Akil başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 13:10
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın (BBCS) güzelleri güzeli Firuze'si Pelin Akil başarılı oyunculuğu kadar aile hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

Alin ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil'in eşi de merak edilen konular arasında…

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

Aslında onu hepimiz tanıyormuşuz…

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

İşte Pelin Akil'in kendisi gibi oyuncu eşi…

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN EŞİ ELVİN BEŞİKÇİOĞLU