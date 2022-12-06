Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil'in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı

atv'nin yoğun ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda izleyiciyi güzelliğiyle hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı da merak edilip araştırılan konular arasında. Pelin Akil'in eşini meğer hepimiz tanıyormuşuz! O da oyuncu çıktı. İşte Pelin Akil başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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