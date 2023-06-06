Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u diziye efsane bir dönüş yaptı. Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Hakan Karahan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yapımcı, senarist ve şair olan Hakan Karahan'ın 27 yıllık aşkı bakın hangi şarkıcı çıktı!