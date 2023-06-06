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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u diziye efsane bir dönüş yaptı. Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Hakan Karahan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yapımcı, senarist ve şair olan Hakan Karahan'ın 27 yıllık aşkı bakın hangi şarkıcı çıktı!

Giriş Tarihi: 06.06.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 17:05
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'a Dumrul karakteriyle geri dönen Hakan Karahan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

Başarılı oyuncunun 27 yıllık sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

İşte Hakan Karahan'ın sevgilisi...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! 27 yıldır birlikteler

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR