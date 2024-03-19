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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan'ın partneri...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan'ın partneri...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, özellikle başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı ise merak konusu oldu. Kaynarca'nın yıllar önce boşandığı eşi, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:26
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan’ın partneri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana damga vuran Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan’ın partneri...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, aslen Malatyalıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan babaannesinin yanında büyüyen oyuncu, Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan’ın partneri...

Bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun olan Kaynarca, sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesinde" adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken Gençler adlı dizide rol aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan’ın partneri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana damga vuran Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan’ın partneri...

İşte Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...