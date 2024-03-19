Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! 11 yıl önce boşandılar! Ebru Özkan'ın partneri...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, özellikle başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı ise merak konusu oldu. Kaynarca'nın yıllar önce boşandığı eşi, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş...