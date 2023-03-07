Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Jean Luc karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar bir zamanlar eski Türkiye Güzeli ile evli olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...