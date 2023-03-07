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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Jean Luc karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in özel hayatını mercek altına alanlar bir zamanlar eski Türkiye Güzeli ile evli olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:14
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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki performansıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Çelik izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in özel hayatını yakın takibe alanlar eski eşini görünce şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

İşte Burak Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

MERT YAZICIOĞLU

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Ben Bu Cihana Sığmazam yıldızı Burak Çelik’in eski eşi Türkiye güzeli çıktı!

MERT YAZICIOĞLU - HİLAL ALTINBİLEK