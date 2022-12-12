Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik gündeme bomba gibi oturdu. Kuruluş Osman'ad canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu ekranın aranan yüzlerinden oldu. Şimdilerde eski rol arkadaşı Aslı Turanlı ile birliktelik yaşayan Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...