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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik gündeme bomba gibi oturdu. Kuruluş Osman'ad canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu ekranın aranan yüzlerinden oldu. Şimdilerde eski rol arkadaşı Aslı Turanlı ile birliktelik yaşayan Çelik'in eski eşi herkesi şoke etti! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni yıldızı Burak Çelik'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:13
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana geri döndü.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

Dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alınan Burak Çelik'in eski eşi görenleri şoke etti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

İşte Burak Çelik ve ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik herkesi şaşırttı! Meğer eski eşi...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN