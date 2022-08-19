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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

Bugünlerde ilk defa bir dizide rol alma heyecanı yaşayan dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, babasından gelen Filistin kökeni ve bu nedenden maruz kaldığı zorbalıklarla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki Hadid, aynı zamanda Müslüman bir kültürde yaşamayı istediğini de dile getirdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 13:23
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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

Filistinli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Bella Hadid, bugüne dek hiç estetik operasyon geçirmediğini öne sürmüş, fakat seneler sonra sonra ilk defa 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını söylemişti. Genç yaşında yaptırdığı burun estetiği için bugünlerde pişman olduğunu ifade eden Hadid, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim" şeklinde konuşmuştu.

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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

"KENDİMİ GIGI'DEN ÇİRKİN BULURDUM"

Vogue dergisine konuşan Hadid, bir süredir anoreksiya ile savaş verdiğinden bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlatmıştı. Ünlü model, ablası Gigi Hadid'e kıyasla kendini her zaman daha 'çirkin' bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtmişti.

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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

"YÜZÜMLE TAMAMEN OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"

Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğunu vurgularken, "İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Kimse 13'teki gibi görünmüyor değil mi?" demişti.

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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

"ESKİ BİR NUMARA İŞTE"

Genç model, "Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte" açıklamasında bulunmuştu.

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Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

"SAHTEKARLIK SENDROMU YAŞIYOR GİBİ HİSSETTİRİLDİM"

Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirmişti. Ünlü isim, "İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörümde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim" şeklinde konuşmuştu.