19 Ağustos 2022, Cuma
Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim
Bugünlerde ilk defa bir dizide rol alma heyecanı yaşayan dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, babasından gelen Filistin kökeni ve bu nedenden maruz kaldığı zorbalıklarla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki Hadid, aynı zamanda Müslüman bir kültürde yaşamayı istediğini de dile getirdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 13:23
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