Bella Hadid’ten samimi açıklamalar: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

"SAHTEKARLIK SENDROMU YAŞIYOR GİBİ HİSSETTİRİLDİM"

Hadid, kendisine yöneltilen eleştirilerle yüzleşmenin de bir süper model olarak oldukça zorlu olduğunu dile getirmişti. Ünlü isim, "İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ama benim söylemem gereken şu ki, benim sektörümde ve çevremdeki insanlar tarafından hep yanlış anlaşıldım. Adeta sahtekarlık sendromu yaşıyor gibi hissettirildim" şeklinde konuşmuştu.