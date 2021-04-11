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Haberler Galeri Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yayınlanan 8 bölümlük ilk sezonun ardından yeni sezon için gelecek açıklama bekleniyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi hakkında ipucular gelmeye devam ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 23:41
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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dizinin hayranları yeni sezon için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Oyuncuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ipucuları içinde barındırıyor. Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer ediniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Aşk 101 2. sezon için Netflix'ten bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki yayın tarihi düşünüldüğünde dizinin yeni sezonunun Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.

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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.

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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

1.SEZONDA YAŞANANLAR

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.