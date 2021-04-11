Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dizinin hayranları yeni sezon için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Oyuncuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ipucuları içinde barındırıyor. Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihine dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer ediniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...