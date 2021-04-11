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Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yayınlanan 8 bölümlük ilk sezonun ardından yeni sezon için gelecek açıklama bekleniyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi hakkında ipucular gelmeye devam ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 23:41
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