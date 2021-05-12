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Haberler Galeri Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezonu için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan sezonlarıyla izlenme rekorları kıran dizide yeni oyuncuların katılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Çekimleri devam eden diziden paylaşımlar gelmeye başladı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 01:01
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Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyolların dünyaya sunduğu diziler arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, dizinin 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı. 5'inci sezonuyla hayranlarına veda edecek olan dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL OLACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.

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Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

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Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.