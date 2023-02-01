Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

"Behzat Ç ikinci sezon çıktı mı, çıkacak mı?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi isimlerin yer aldığı dizinin büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Dijital dizi ve film izleme platformu BluTV'de yayınlanmaya başlayan dizinin ilk sezonu hayranları tarafından oldukça sevindi. Peki, Behzat Ç 'Çekiç ve Gül' 9. bölüm ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...