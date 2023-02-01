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Haberler Galeri Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

"Behzat Ç ikinci sezon çıktı mı, çıkacak mı?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi isimlerin yer aldığı dizinin büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Dijital dizi ve film izleme platformu BluTV'de yayınlanmaya başlayan dizinin ilk sezonu hayranları tarafından oldukça sevindi. Peki, Behzat Ç 'Çekiç ve Gül' 9. bölüm ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:33
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Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

BluTV platformunda yayınlanan Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm ne zaman? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yayınlandığı 2010-2013 yılları arasında büyük ilgi gören 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisi, izleyicilerden tam not aldı. Dizinin 8. bölümde yaşanan olayların ardından 9. bölüm merak konusu oldu. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 9. bölüm var mı, nerede yayınlanıyor? İşte, yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 8. bölümü dizinin sezon finali olarak izleyenleri ile buluşması nedeniyle 9. bölüm yerine Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün yeni sezonu için duyuru gerçekleştirildi. Dizinin ana karakterini canlandırmakta olan Erdal Beşikçioğlu, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile birlikte yeni sezonun duyurusunu gerçekleştirdi.

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Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KONUSU NEDİR?

Cinayet Büro'da görev yapan polis Behzat Ç.'nin hayatına değinecek olan yapımda polistir. Aldığı kıdem tenzilleri nedeniyle başkomiser olan Behzat Ç. ve ekibi başkent Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışacaklar.

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Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 2. SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

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Behzat Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 9.bölüm ne zaman? Behzat Ç 2.sezon çıktı mı, nerede yayınlanıyor? 📺