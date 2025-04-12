BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

16 yaşından beri çalışan Melih Değirmenci, üniversitesinin ilk yılında babasına yarışma bahanesiyle sınıfta kaldığını söylemek için yarışmaya katıldığını dile getirdi. Değirmenci yarışma sonrasındaki dönemi ise şöyle anlattı: "Dışarı çıktığımda bir ilgi görmeyi, şöhreti bekliyordum ama bu kadar ütopik bir şey beklemiyordum. İlk bir hafta kendime gelemedim, her şey değişti"