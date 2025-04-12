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BBG Melih'in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

Yayınlandığı döneme damga vuran ve kısa sürede yarışmacıların şöhrete kavuştuğu 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) yarışmasının en unutulmaz isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, son haliyle ağızları açık bıraktı! Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Değirmenci, hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:10
BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

2000'li yılların başında Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının unutulmayan ismi Melih Değirmenci, yıllar sonra ortaya çıktı.

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

"Değirmenci, hem değişimi hem de yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

"BBG Melih" veya "02 Melih", olarak hafızalara kazınan Değirmenci, Gökhan Çınar'ın sunduğu programa konuk oldu.

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

BBG'NİN ÇEKİLDİĞİ EV!

Değirmenci, Gökhan Çınar'ın çekimin gerçekleştiği stüdyonun BBG evi olduğunu belirtmesi "İstanbul'da ev diyebildiğim ilk yerdi bu stüdyo" dedi.

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

"AMACIM ÜNLÜ OLMAK DEĞİLDİ"

Değirmenci, 18 yaşındaki yarışmadaki Melih için şunları söyledi: "Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla beraber. Sokakta korumayla gezmek zorunda olan bir sorumluluğu sırtıma aldım. Yarışmaya girme amacım ünlü olmak değildi. Üniversite öğrencisi olabildiğim ve sokakta rahat gezip toplu taşımaya binebildiğim o hayatı yurt dışında yaşadım"

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

16 yaşından beri çalışan Melih Değirmenci, üniversitesinin ilk yılında babasına yarışma bahanesiyle sınıfta kaldığını söylemek için yarışmaya katıldığını dile getirdi. Değirmenci yarışma sonrasındaki dönemi ise şöyle anlattı: "Dışarı çıktığımda bir ilgi görmeyi, şöhreti bekliyordum ama bu kadar ütopik bir şey beklemiyordum. İlk bir hafta kendime gelemedim, her şey değişti"

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

O ARTIK BAMBAŞKA BİRİ

Açıklamalar sonrası Melih Değirmenci'nin son haline bazı yorumlar da geldi.

BBG Melih’in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti

Sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" gibi yorumlarda bulundu.