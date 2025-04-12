12 Nisan 2025, Cumartesi
BBG Melih'in son haline bakın! Melih Değirmenci yıllar sonra itiraf etti
Yayınlandığı döneme damga vuran ve kısa sürede yarışmacıların şöhrete kavuştuğu 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) yarışmasının en unutulmaz isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, son haliyle ağızları açık bıraktı! Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Değirmenci, hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:10