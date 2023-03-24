Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

Yakın arkadaşlarının yanında da şiddete maruz kaldığını belirten Aleyna Eroğlu, "Ben sadece şunun cevabını istiyorum, desin ki 'ben sana bu ilişki içerisinde bir kere bile vurmadım' desin. Yakın arkadaşlarımın yanında da bana el kaldırmaları ve vurmaları olmuştu. Biz 1 Mart'ta ayrıldık. Ben paramı istemek için o gün otele gittim. Kendisi de kamera kayıtlarının olduğunu söylüyor, evet kayıtlar var. Ben konuşmak istediğim için gittim. 'Konuşmak istiyorum kapıyı aç' dedim. Kolumu kapıya sıkıştırarak kapattı. Kolumun sıkıştığını söyleyerek hala buraya kavga etmeye gelmediğimi derdimin o olmadığını söyledim. Çünkü yanındaki insanla yeni bir ilişkiye başlamış oda bilsin ve bana yardım etsin diye gittim. Oraya gittiğimde benimle alay ederek dalga geçtiler. Hiçbir şey olmamış gibi beni suçluyorlar. Dayak yiyen ben, onunla her yere giden, onun için hakaret yiyen ben, paramı yiyen o ve arabamı da kullandı. Ben bu parayı ona güvendiğim için verdim. Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim" dedi.