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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu'nun Batuhan Karadeniz'le ilgili iddiaları gündeme oturdu. Bir süredir ilişki yaşadığı Karadeniz'in kendisini darbettiği iddia ederek şikayetçi olan Eroğlu yaşadıklarını anlattı. Eroğlu, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı" dedi. Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter ise kızının yanında olduğunu, ellerindeki delillerle birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, Batuhan Karadeniz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:19
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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, 22 Mart günü sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin Aleyna Eroğlu açıklamalarda bulundu.

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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

"'MARTIDAN DÜŞTÜM' DEDİM"

Aleyna Eroğlu, Karadeniz'in kendisini daha öncede darp ettiğini belirterek, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı. Daha fazlası artık böyle can havliyle kaçarken saçımdan sürüklemesi, dizlerimi yırtması, annemin beni gördüğünde 'martıdan düştüm' dedim." dedi.

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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

"BÜTÜN BİRİKİMİMİ ALDI"

Batuhan Karadeniz'e para verdiğini ailesinden sakladığını söyleyen Eroğlu, "Bütün birikimimdi o benim. Her defasında transfer olunca vereceğini söyledi. Bu yüzden sustum. Kendisi kurnaz biri olduğu için bunu kullanıp yıllarca hayatımda kaldı. Çünkü ben o parayı Batuhan'dan aldığımda hayatımda olmayacağını biliyordu." İfadelerini kullandı.

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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

Yakın arkadaşlarının yanında da şiddete maruz kaldığını belirten Aleyna Eroğlu, "Ben sadece şunun cevabını istiyorum, desin ki 'ben sana bu ilişki içerisinde bir kere bile vurmadım' desin. Yakın arkadaşlarımın yanında da bana el kaldırmaları ve vurmaları olmuştu. Biz 1 Mart'ta ayrıldık. Ben paramı istemek için o gün otele gittim. Kendisi de kamera kayıtlarının olduğunu söylüyor, evet kayıtlar var. Ben konuşmak istediğim için gittim. 'Konuşmak istiyorum kapıyı aç' dedim. Kolumu kapıya sıkıştırarak kapattı. Kolumun sıkıştığını söyleyerek hala buraya kavga etmeye gelmediğimi derdimin o olmadığını söyledim. Çünkü yanındaki insanla yeni bir ilişkiye başlamış oda bilsin ve bana yardım etsin diye gittim. Oraya gittiğimde benimle alay ederek dalga geçtiler. Hiçbir şey olmamış gibi beni suçluyorlar. Dayak yiyen ben, onunla her yere giden, onun için hakaret yiyen ben, paramı yiyen o ve arabamı da kullandı. Ben bu parayı ona güvendiğim için verdim. Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim" dedi.

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Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi

"GERÇEKTEN ÇOK PİŞMANIM GÖZÜM AÇILDI AMA ÇOK GEÇ AÇILDI"

Eroğlu, "Dul olduğunu söyleyerek kandırmadığı insan kalmadı. Ama ben onun için kredi bile çektim. Bir kez olsun kredi parası vermedi. Ona verdiğim para 300 bin liranın altında değil. Sosyal medyada yayın açarak kazandığım parayı da ona veriyordum. Gerçekten çok pişmanım gözüm açıldı ama çok geç açıldı. İlişkinin ilk başlarında her şey çok güzeldi, müthişti. Adamın anlattığıyla yaşattığı arasında dağlar kadar fark var. Haziran ayında Pendik'te konuşmak için gittiğim otelde yine çok büyük şiddete maruz kalmıştım. Bununda fotoğrafları var. Annem gördüğünde martıdan düştüğümü söyledim. Gözüm kanlı, dizlerim yara, kalçam, bacaklarım, sırtım, kollarım ve omzum aynı şekilde yaraydı. Bütün kadınlara ne olursa olsun ailelerinden hiçbir şey saklamasınlar. Ben ailemden bunları sakladığım için çok pişmanım. Ailem yeni öğrendi. Batuhan'da aileme söylemediğimi biliyordu" şeklinde konuştu.