24 Mart 2023, Cuma
Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: İlk şiddeti değildi
Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu'nun Batuhan Karadeniz'le ilgili iddiaları gündeme oturdu. Bir süredir ilişki yaşadığı Karadeniz'in kendisini darbettiği iddia ederek şikayetçi olan Eroğlu yaşadıklarını anlattı. Eroğlu, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı" dedi. Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter ise kızının yanında olduğunu, ellerindeki delillerle birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, Batuhan Karadeniz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:19
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