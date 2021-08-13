Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda canlandırdığı İpek karakteriyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu, yaz aylarına damgasını vurdu. Diziseverler tarafından araştırılan Helvacıoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun değişimi olay oldu. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.