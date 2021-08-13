10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda canlandırdığı İpek karakteriyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu, yaz aylarına damgasını vurdu. Diziseverler tarafından araştırılan Helvacıoğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun değişimi olay oldu. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 13.08.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 16:55
  • 1
  • 43
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Baş Belası dizisiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun değişimi olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

  • 3
  • 43
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Emina Jahovic

  • 4
  • 43
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Emina Jahovic

  • 5
  • 43
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hadise