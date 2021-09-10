Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu da estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Baş Belası dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu, yaz aylarına damgasını vurdu. Son yılların en popüler oyuncularından olan Helvacıoğlu ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun değişimi olay oldu. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.