31 Ocak 2022, Pazartesi
Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı
Barış Manço ölümünün 23'ncü yılında özlemle anılıyor. Anadolu rock müziğin efsane isimlerinden olan ve unutulmaz şarkılara imza atan Manço, yedi yetmişe kimse tarafından unutulmadı. Şarkıcının eşi Lale Manço, verdiği özel röportajda ölümünün 23'üncü yıl dönümünde eşi Barış Manço'yu anlattı. "Halkın içinde yaşadı, evde nasılsa sokakta da öyleydi" diyen Lale Manço, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 11:28
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