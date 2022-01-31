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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

Barış Manço ölümünün 23'ncü yılında özlemle anılıyor. Anadolu rock müziğin efsane isimlerinden olan ve unutulmaz şarkılara imza atan Manço, yedi yetmişe kimse tarafından unutulmadı. Şarkıcının eşi Lale Manço, verdiği özel röportajda ölümünün 23'üncü yıl dönümünde eşi Barış Manço'yu anlattı. "Halkın içinde yaşadı, evde nasılsa sokakta da öyleydi" diyen Lale Manço, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 11:28
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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

Barış Manço'nun sırrını oğlu açıkladı yıllar yanlış bilmişiz meğer... Onsuz tam 23 yıl geçti eşi Lale Manço Ahıskalı gerçekleri anlattı...

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde çok özel açıklamalar yaptı. "Kendimi çok şanslı görüyorum onunla evlendiğim için, Barış benim okulumdu" diyen Manço, ünlü sanatçıyı çok özlediğini, adının geçmediği bir gününün bile olmadığını söyledi. Barış Manço'nun ülkesini çok seven biri olduğunu belirten Lale Manço Ahıskalı, "O evrensel bir sanatçıydı ama Türkiye'yi de gittiği her yerde yanında götürürdü, yurt dışında verdiği her konserde, yabancı televizyon söyleşilerinde Türkiye'yi anlatırdı" dedi.

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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

'Barış Çocukları' projenizden biraz bahseder misiniz?

Benim için emeklilik projesi diyebiliriz. Çocuklarla iç içe olmaktan çok mutluyum. Gökova Kızılyaka'da okulumuz. Bölgede eksiklik vardı bu konuda, onu tamamladık. Kreşe büyük ilgi olunca ilkokul da açmayı planlıyoruz. Barış'ın adı yaşasın istiyorum. Şunu da belirtmek isterim; bunca yıl boyunca eşim Serdar Ahıskalı'nın hayatımda çok büyük yeri ve desteği vardır. Özellikle okul, ikimizin de büyük emeği ve gayretiyle hayata geçirildi. Bütün Barış Manço projelerimizde de bize destek olduğu için ona da buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.

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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

"ÖLÜMÜ BANA BÜYÜK TRAVMA YAŞATTI"

Barış Manço'nun böyle bir hayali var mıydı?

Bir okul projesi hayali vardı. Kendi adına müzik okulu kurmayı istemişti. Ölümünden sonra bunu hayata geçirmek için uğraştım ama olmadı. İlkokulu açınca onun hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirmiş olacağım. Barış çok özel bir insandı. Sanatçı geni varsa, bunu Barış taşıyordu. O kadar meziyetli bir insandı ki... İletişim konusunda o kadar başarılıydı ki, herkese ulaşabiliyordu. Kıyafetiyle, şarkılarıyla, sözleriyle insanlarla hep bağ kurdu.

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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

Ölümünün ardından 23 yıl geçti... Neler söylemek istersiniz?

Kendimi çok şanslı görüyorum onunla evlendiğim için. Barış benim okulumdu. Onunla çok eğlenirdik, gülerdik. Onu çok özlüyoruz. Barış'ın adının geçmediği bir günümüz bile yok. O hep yanımızda bizim. Barış'ı Türk halkı da unutmadı. Okullarda adı kitaplara geçmiş bir sanatçı. Aradan yıllar geçti ama küçücük çocuklar bile hâlâ onun şarkılarını söylüyor. Bunu görmek ailesi olarak bizi çok mutlu ediyor. Barış'ı aniden kaybettik, onunla geçirecek daha çok yıllarımız olduğunu düşünmüştüm. Barış'ın hep uzun yaşayacağını düşünürdüm. Çocuklarının ona en ihtiyacı olduğu dönemde aramızdan ayrıldı Barış... Ben güçlü durmak zorundaydım her şeye rağmen... Zorluklar insanı daha da dirayetli kılıyormuş, bunu yaşayarak öğrendim. Onun bu gidişi bende çok ciddi bir travma yarattı. Bir süre depresyona girdim.

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Barış Manço’nun eşi Lale Manço onsuz geçen yılları anlattı! Yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

O süreçte profesyonel destek aldınız mı?

Evet. Psikiyatra gittim bu süreci atlatmak için. Kolum bile kalkmıyordu, halsizdim sürekli. Hatta depresyon nedir o güne kadar bilmediğim için grip oluyorum galiba diye bile düşünmüştüm. Bir arkadaşım sen depresyondasın diye söyleyince ben de uzmana başvurdum. Psikiyatr da 'Siz depresyondasınız' diye teşhis koydu. İyi bir tedaviden sonra depresyondan çıktım. Çıkmak zorundayım da çünkü ailemin tüm sorumluluğu bana kalmıştı.