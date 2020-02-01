Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

Ölümünün 21'nci yılında saygı ve özlemle anılan Barış Manço sosyal medyanın da gündemine oturdu. Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan ve şimdilerde bile severek dinlenen Barış Manço hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasının ismiyle ilgili ezber bozan gerçeği duyurdu. Doğukan Manço, babasının aslında isminin Barış Manço olmadığını açıkladı. İşte Barış Manço'nun gerçek ismi...