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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

Ölümünün 21'nci yılında saygı ve özlemle anılan Barış Manço sosyal medyanın da gündemine oturdu. Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan ve şimdilerde bile severek dinlenen Barış Manço hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasının ismiyle ilgili ezber bozan gerçeği duyurdu. Doğukan Manço, babasının aslında isminin Barış Manço olmadığını açıkladı. İşte Barış Manço'nun gerçek ismi...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 14:08
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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

Anadolu rock müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço'nun ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Bir döneme damgasını vuran ve hala severek dinlenen şarkılara imza atan Barış Manço'nun gerçek ismini biliyor musunuz?

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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar

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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

ZARA

Neşe Ulus

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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

BURCU ESMERSOY

Kamile Burcu Esmersoy

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Barış Manço hakkında şaşırtan gerçek! Oğlu açıkladı

TEOMAN

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