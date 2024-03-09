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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

'Adını Feriha Koydum' dizisinde Levent karakteriyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, 'Güllerin Savaşı' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi birçok projede yer aldı. Şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara gelen Kılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Barış Kılıç'ın eşi de merak ediliyor. İşte başarılı oyuncu Barış Kılıç'ın 16 yıllık aşkı...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:04
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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i olarak tanınan ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın özel hayatı merak konusu haline geldi.

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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisi, ekranların en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Dizide, Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

Bir dönem "Adını Feriha Koydum" ve "Yasak Elma" dizisiyle de hafızalara kazınan Barış Kılıç'ın, sır gibi sakladığı eşi sonunda ortaya çıktı.

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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünyaevine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor.

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Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin sürdürüyor.