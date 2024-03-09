Barış Kılıç bakın kiminle evli çıktı! 16 yıllık eşi güzelliğiyle mest etti

'Adını Feriha Koydum' dizisinde Levent karakteriyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, 'Güllerin Savaşı' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi birçok projede yer aldı. Şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara gelen Kılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Barış Kılıç'ın eşi de merak ediliyor. İşte başarılı oyuncu Barış Kılıç'ın 16 yıllık aşkı...