CANLI YAYIN

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızları Jan Asya, oyuncunun son Instagram paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Arduç'un paylaştığı baba-kız kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 1

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile oyuncu ve senarist Gupse Özay, 2014 yapımı Deliha filminin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, uzun yıllar süren birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 2

2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, kızlarına Jan Asya adını vermişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, kızlarıyla ilgili paylaşımları da oldukça sınırlı tutuyor.

Ahaber
Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 3

JAN ASYA BÜYÜYOR: İŞTE SON HALİ

Bu kez sürpriz yapan isim Barış Arduç oldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından kızı Jan Asya'nın yer aldığı iki kareyi takipçileriyle paylaştı.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 4

Paylaşımlardan ilkinde Jan Asya'nın market sepetinde elinde abur cuburlarla oturduğu eğlenceli an yer alırken, ikinci karede ise Arduç'un kızına sarıldığı samimi an dikkat çekti.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 5

Jan Asya'nın yüzü fotoğraflarda tam olarak görünmese de son hali sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Takipçileri, "Ne kadar büyümüş", "Baba-kız çok tatlı" ve "Maşallah Jan Asya kocaman olmuş" gibi yorumlarla paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 6

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Özellikle özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arduç ve Özay çiftinin kızlarıyla ilgili paylaşımlarının nadir olması, fotoğrafların daha da dikkat çekmesini sağladı.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 7

ARALARINDA 3 YAŞ FARK VAR

Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile yaptığı son paylaşım büyük ilgi görürken, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift bu kez aralarındaki yaş farkıyla yeniden konuşulmaya başlandı.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım! 8

Gupse Özay'ın, eşi Barış Arduç'tan yaşça büyük olduğu bilgisi sosyal medyada yeniden gündem oldu. 1984 doğumlu olan Gupse Özay, 1987 doğumlu eşi Barış Arduç'tan 3 yaş büyük.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin