Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni paylaşım!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızları Jan Asya, oyuncunun son Instagram paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Arduç'un paylaştığı baba-kız kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile oyuncu ve senarist Gupse Özay, 2014 yapımı Deliha filminin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, uzun yıllar süren birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, kızlarına Jan Asya adını vermişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, kızlarıyla ilgili paylaşımları da oldukça sınırlı tutuyor.

JAN ASYA BÜYÜYOR: İŞTE SON HALİ Bu kez sürpriz yapan isim Barış Arduç oldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından kızı Jan Asya'nın yer aldığı iki kareyi takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlardan ilkinde Jan Asya'nın market sepetinde elinde abur cuburlarla oturduğu eğlenceli an yer alırken, ikinci karede ise Arduç'un kızına sarıldığı samimi an dikkat çekti.