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Haberler Galeri Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?

TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaras Hayreddin'i Roma'nın fethedilmesine destek olması için verdiği görevle başlayacak hikayede hangi oyuncuların yer aldığı merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları kimler? Yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:25
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin’in konusu nedir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ilk bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin devamı olarak yayınlanacak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin başrolünde Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel ve Ufuk Özkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları kimler? TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin’in konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin'e Roma 'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin’in konusu nedir?

Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa'ya Sultan'ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin’in konusu nedir?

Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer. Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir? Kral Şarlken ve Kral François de Roma'nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1’in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin’in konusu nedir?

Papa, Barbaros Hayreddin'i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin'i yenebilecek tek kişidir.