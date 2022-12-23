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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?
TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaras Hayreddin'i Roma'nın fethedilmesine destek olması için verdiği görevle başlayacak hikayede hangi oyuncuların yer aldığı merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları kimler? Yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...