06 Nisan 2023, Perşembe
Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile 3 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Tınaz'ın kıskançlıkları nedeniyle ayrılan çift darp iddialarıyla gündeme gelmişti. Tınaz'dan şiddet gördüğü iddia edilen Deren Talu söz konusu söylentilere sosyal medyadan cevap verdi.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:29
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