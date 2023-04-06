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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile 3 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Tınaz'ın kıskançlıkları nedeniyle ayrılan çift darp iddialarıyla gündeme gelmişti. Tınaz'dan şiddet gördüğü iddia edilen Deren Talu söz konusu söylentilere sosyal medyadan cevap verdi.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:29
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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.

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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

İddiaya göre; Deren Talu'nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden olmuştu. Söz konusu kareler, Talu'nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

ÇEKİMLER AYRILIK GETİRDİ

Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Deren Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

'ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde ise 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda konuyla ilgili bir iddia daha ortaya atılmış, Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü.

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Baran Tınaz’la 3 yıllık aşkı bitmişti! Deren Talu’dan şiddet açıklaması geldi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Yapılan haberlerle ilgili sessizliğini bozan Talu, bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır."