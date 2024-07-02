Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı Bengü'nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

Şener Şen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı. Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız oyuncu Şener Şen'in ailesi merak ediliyor. Usta oyuncunun bir kızı olduğunu duyanlar ise şaşırıyor. Züğürt Ağa, Eşkıya, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Tosun Paşa gibi filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Şener Şen'in kızı kocaman oldu. İşte Şener Şen'in kameralarda uzak büyüttüğü kızı Bengü'nün son hali...