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Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı Bengü'nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

Şener Şen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı. Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız oyuncu Şener Şen'in ailesi merak ediliyor. Usta oyuncunun bir kızı olduğunu duyanlar ise şaşırıyor. Züğürt Ağa, Eşkıya, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Tosun Paşa gibi filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Şener Şen'in kızı kocaman oldu. İşte Şener Şen'in kameralarda uzak büyüttüğü kızı Bengü'nün son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 12:11 Güncelleme: 02.07.2024 12:11
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Banker Bilo’nun Maho’su Şener Şen’in kızı Bengü’nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

Usta oyuncu Şener Şen, bu kez kızıyla gündem oldu. Bengü Şen'in son halini görenler 'Babasının kopyası' demeden edemedi.

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Banker Bilo’nun Maho’su Şener Şen’in kızı Bengü’nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen'in hayatı ve ailesi merak ediliyor. Komedi ve dram sahnelerindeki başarısıyla tanınan Şener Şen, Türk sinemasına pek çok önemli eser kazandırmıştır.

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Banker Bilo’nun Maho’su Şener Şen’in kızı Bengü’nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

Asıl çıkışını 1975 yılında Ertem Eğilmez'in "Hababam Sınıfı" filminde canlandırdığı "Badi Ekrem" tiplemesiyle yaptı. "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" gibi pek çok başarılı filmde rol aldı.

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Banker Bilo’nun Maho’su Şener Şen’in kızı Bengü’nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden ise Bengü Şen adında bir kızı oldu. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı.1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor.

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Banker Bilo’nun Maho’su Şener Şen’in kızı Bengü’nün son haline bakın! Babasının birebir aynısı! Meğer eski eşi...

İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...