Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Elimi Bırakma, Aşk Laftan Anlamaz, Sakla Beni, Baht oyunu gibi dizilerde gösterdiği başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Cemre Baysel, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Yer aldığı diziler ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, güzelliği ile de hayran bırakıyor. Son dönemde en çok merak edilen ünlüler arasında yer alan Baysel'in yeni projesi sevenleri tarafından heyecan ile bekleniyordu. İşte Cemre Baysel'in Eylül ayında ekranlara gelecek yeni dizisi ve partneri...

ahaber.com.tr Giriş: 22.07.2024 12:43 Güncelleme: 22.07.2024 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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