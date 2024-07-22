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Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Elimi Bırakma, Aşk Laftan Anlamaz, Sakla Beni, Baht oyunu gibi dizilerde gösterdiği başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Cemre Baysel, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Yer aldığı diziler ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, güzelliği ile de hayran bırakıyor. Son dönemde en çok merak edilen ünlüler arasında yer alan Baysel'in yeni projesi sevenleri tarafından heyecan ile bekleniyordu. İşte Cemre Baysel'in Eylül ayında ekranlara gelecek yeni dizisi ve partneri...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 12:43 Güncelleme: 22.07.2024 12:43
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Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel’in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Son dönemde Cemre Baysel hem projeleri hem de özel hayatı ile adından sıkça söz ettiriyor.

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Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel’in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

'Baht Oyunu' dizisinde hayat verdiği 'Ada' karakteri ile ününe ün katan güzel oyuncu, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

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Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel’in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Hayranları tarafından dizideki partneri Aytaç Şaşmaz ile yakıştırılan güzel oyuncu, uzun süre gündemde kalmıştı.

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Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel’in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Çok geçmeden Aytaç Şaşmaz ile yaşadıkları dizi aşkı gerçeğe dönmüştü.

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Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel’in partneri belli oldu! Yeni projesinin detayları...

Son olarak Sakla Beni dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile seyirciden alkışları toplayan Baysel'in yeni projesi merak ediliyor.