09 Nisan 2024, Salı
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı! "Alakaları yok" Meğer aynı dizide rol almışlar...
Bahar dizisinin başrolünde olan başarılı oyuncu Demet Evgar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü. Meğer abla-kardeş aynı dizide oynamışlar! İşte Demet Ergar'ın yakışıklı kardeşi...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:01
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