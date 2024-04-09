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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı! "Alakaları yok" Meğer aynı dizide rol almışlar...

Bahar dizisinin başrolünde olan başarılı oyuncu Demet Evgar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü. Meğer abla-kardeş aynı dizide oynamışlar! İşte Demet Ergar'ın yakışıklı kardeşi...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:01
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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Alakaları yok Meğer aynı dizide rol almışlar...

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi usta isimlerin yer aldığı dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Alakaları yok Meğer aynı dizide rol almışlar...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Alakaları yok Meğer aynı dizide rol almışlar...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Alakaları yok Meğer aynı dizide rol almışlar...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! Alakaları yok Meğer aynı dizide rol almışlar...